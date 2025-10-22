0

Алискеров – про тренировки у Хабиба: «Задача, чтобы пульс на спарринге был 210 ударов»

Икрам Алискеров рассказал о тренировках с Хабибом Нурмагомедовым.

– Вы деретесь с корейцем Юн Ен Паком. Когда впервые услышали это имя?

– Я давно следил за ним, его бои смотрел, потому что за своим дивизионом смотрю. Такой интересный пацан, вроде невзрачный, но все с ним дерутся, недооценивают и потом расплачиваются. Поэтому один из таких пацанов, кого недооценивать нельзя.

Сейчас тоже все пишут, что я фаворит, мне многие говорят, что если не сглупить, то можно спокойно выиграть, но я понимаю, что уже многие на него так настраивались, что сейчас сожрут, поднимали темп, и не вывозили потом. Видно, что он неуступчивый, тренируется хорошо. 

– Вы тренировались в команде Хабиба. Сложно представить там человека, кто сядет и с интересом посмотрит бои Юн Ен Пака. 

– Я сам смотрел, и Хабиб тоже смотрел. Потом тренерский состав изучал его бои. У нас настрой самый серьезный. Например, перед спаррингами мне сразу говорили, что он давит хорошо, все время идет вперед и от этого план составляли. Тренер отдельно говорил, какие комбинации ему пройдут, отрабатывали все это.

Мы сейчас на сборах в Дубае, тут Хабиб руководит всей подготовкой: он проводит тренировки, он же составляет каждому план. Пять дней по две тренировки и одна в субботу. Каждый день либо спарринги, либо борьба. Спарринги здесь очень тяжелые: заходишь в клетку, у каждого свой секундант и работаешь три раунда. И Хабиб заставляет тебя очень хорошо работать, у тебя задача, чтобы пульс на спарринге поднялся до 210 ударов. Чтобы меньше игры и больше возни было, максимально похоже на бой. Если выше этого значения пульс не поднял, то для Хабиба такой спарринг не удался.

– С вами начинал подготовку Ислам Махачев. Он сильно изменился, готовясь к новой весовой категории?

– Да, мы сейчас боролись, работали с ним. Он намного мощнее стал, плотнее... Походка даже другая стала. Наверное, я его не видел таким крупным, – сказал боец UFC Икрам Алискеров корреспонденту Спортса” Вадиму Тихомирову.

Бой Икрама Алискерова и Юн Ен Пака пройдет на UFC 321 в Абу-Даби 25 октября.

Наследники Хабиба умеют только бороться – это миф

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
