Бетербиев сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам – чемпион в двух дивизионах. Он лучше»

Артур Бетербиев сравнил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев сравнил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Кто лучше? Если вы посмотрите на их достижения в этом спорте, то... Махачев стал чемпионом в двух дивизионах. Поэтому я скажу, что он лучше. Но Хабиб завершил карьеру без поражений. Он тоже очень хорош», – сказал Бетербиев.

Напомним, что в ноябре Махачев победил Джека Делла Маддалену и завоевал пояс чемпиона UFC в полусреднем весе.

Хабиб или Махачев – чья карьера лучше?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
