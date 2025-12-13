Бетербиев сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам – чемпион в двух дивизионах. Он лучше»
Артур Бетербиев сравнил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев сравнил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
«Кто лучше? Если вы посмотрите на их достижения в этом спорте, то... Махачев стал чемпионом в двух дивизионах. Поэтому я скажу, что он лучше. Но Хабиб завершил карьеру без поражений. Он тоже очень хорош», – сказал Бетербиев.
Напомним, что в ноябре Махачев победил Джека Делла Маддалену и завоевал пояс чемпиона UFC в полусреднем весе.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
