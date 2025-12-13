Сергей Ковалев: «Гассиев выбрал правильную тактику, измотал и сделал красиво. Укатал Пулева»
Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев прокомментировал победу Мурата Гассиева над Кубратом Пулевым.
Бой между Гассиевым и Пулевым за пояс регулярного чемпиона WBA состоялся 12 декабря. Гассиев победил нокаутом в шестом раунде.
«Гассиев заставил немножко поволноваться в первых раундах. Думаю, из‑за того, что у него был долгий простой. Но это бокс, тут 12 раундов, а у Мурата была правильная тактика. Отбегался, отпрыгался. Тяжело было, тем более с таким «утюгом». Но Гассиев выбрал правильную тактику, измотал и сделал красиво. Укатал соперника.
Перспективы? Конечно, есть, ведь это титул регулярного чемпиона мира. Надо понимать, что теперь у Гассиева появится уверенность в себе. Он залечил травмы. Все зависит от желания Мурата. Если оно будет, он сможет дел наворотить. Это очень большой задел», – сказал Ковалев.
