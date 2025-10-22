Алискеров – о реванше с Чимаевым: «У Хамзата пояс – значит, это по-любому интересно»

Икрам Алискеров заинтересован в реванше с Хамзатом Чимаевым.

«Честно говоря, мне это не особо принципиально. Но у Хамзата пояс – значит, это по-любому интересно. Конечно, я представлял себе этот бой. Мне надо быть аккуратнее, не пропустить удар.

Он старался бы меня валить, у нас пошла бы возня. Но в первый раз мы дрались по 79 кг, это был мой эксперимент. Я хотел спуститься в полусредний вес, но не угадал с этим», – сказал боец UFC Икрам Алискеров .

В 2019 году на турнире Brave FC Хамзат Чимаев нокаутировал Икрама Алискерова в первом раунде.

Александр Волков: «Чимаев для популярности России делает больше, чем Немков. О нашей стране говорят, вспоминая его имя»