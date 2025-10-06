Чимаев готов драться с Перейрой в тяжелом весе: «Шама, другой супербой тебе не найти. Этот круче всех»
Хамзат Чимаев готов драться с Алексом Перейрой в тяжелом весе.
«Я готов драться с тобой в тяжелом весе. Ты не найдешь больше супербой, чем наш. Нет, Шама, этот круче всех», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев.
Вчера Чимаев вызвал Перейру на поединок, но Алекс отказался, сказав, что его интересует только поединок в тяжелом весе с Джоном Джонсом.
Напомним, Перейра вернул титул чемпиона полутяжелого веса, победив Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320.
Авантюрная победа Перейры: как он нокаутировал Анкалаева со сломанным пальцем?
Уайт – о желании Перейры уйти в тяжелый вес: «Просто не понимаю, зачем это, если только он не планирует уйти на пенсию. Какой смысл? Но если он очень этого хочет, то я поддержу»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
