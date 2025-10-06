Чимаев готов драться с Перейрой в тяжелом весе: «Шама, другой супербой тебе не найти. Этот круче всех»

Хамзат Чимаев готов драться с Алексом Перейрой в тяжелом весе.

«Я готов драться с тобой в тяжелом весе. Ты не найдешь больше супербой, чем наш. Нет, Шама, этот круче всех», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев .

Вчера Чимаев вызвал Перейру на поединок, но Алекс отказался, сказав, что его интересует только поединок в тяжелом весе с Джоном Джонсом .

Напомним, Перейра вернул титул чемпиона полутяжелого веса, победив Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320.

