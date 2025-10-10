  • Спортс
Даниэль Кормье: «Если Перейра победит Джонса, то окончательно закрепит за собой статус величайшего бойца»

Кормье рассказал, что нужно сделать Перейре, чтобы стать величайшим бойцом.

«Большие бои для этих парней имеют значение. Алексу 38 лет. Наверное, он сейчас думает: «Как мне снова сделать громкое заявление, показать, что я тот самый?» Черт возьми, если бы он сумел победить Джона Джонса в тяжелом весе, то закрепил бы за собой статус величайшего бойца в истории.

Алекса и так причисляют к ним – причем он добился этого в рекордно короткие сроки. Но победа над бывшим чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весах окончательно закрыла бы все вопросы», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

В ночь на 5 октября Перейра победил Магомеда Анкалаева техническим нокаутом в первом раунде и вернул себе пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Анкалаев отправлял Перейру в шиномонтажку. А тот и приехал – с поясом UFC!

Авантюрная победа Перейры: как он нокаутировал Анкалаева со сломанным пальцем?

