Чарльз Оливейра: «Я восхищаюсь Джонсом. Но если Перейра попадет по нему, то он окажется в нокауте»

Чарльз Оливейра высказался о возможном бое Джона Джонса и Алекса Перейры.

Ранее чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра заявил, что заинтересован в поединке против Джона Джонса на турнире UFC в Белом доме.

«Мне тяжело обсуждать Джонса, потому что я всегда был его поклонником. Когда я только начинал, Джонс уже был там. Когда я добился успеха, он все еще был там. Я находился на второй строчке, а он был на первой. Я очень его уважаю – и по-настоящему восхищаюсь им.

Но если он встретится с Перейрой, то я сяду и буду болеть за Бразилию. Смотреть этот бой я буду с волнением, потому что Джонс – великий. Но я уверен: если Алекс попадет по нему, тот окажется в нокауте», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Даниэль Кормье: «Если Перейра победит Джонса, то окончательно закрепит за собой статус величайшего бойца»

Авантюрная победа Перейры: как он нокаутировал Анкалаева со сломанным пальцем?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
