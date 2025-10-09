Майкл Биспинг: «UFC нужно организовать бой Волкановски – Двалишвили в 2026 году»
Майкл Биспинг рассказал, какой бой может сделать UFC в 2026 году.
«Им нужно организовать бой Волкановски – Двалишвили в 2026 году. Чувствую, что так и будет», – сказал экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.
Мераб Двалишвили победил Кори Сэндхагена в главном событии UFC 320. Александр Волкановски в апреле победил Диего Лопеса.
Мераб Двалишвили: «Я с удовольствием подрался бы в декабре. Ян заслуживает титульного шанса»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TNT Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости