Топурия поздравил Двалишвили: «Мы достигли точки, когда твои победы кажутся почти обыденностью»

Илия Топурия поздравил Мераба Двалишвили с очередной защитой титула.

«Брат, мы достигли точки, когда твои победы кажутся почти обыденностью. Но мы все знаем, как трудно туда добраться. Я говорю с гордостью: Ты живая легенда!!! Пример упорного труда, самопожертвования и большого сердца.

Помимо бойца, ты невероятный человек, с душой, слишком большой для твоей груди. Мы любим и поддерживаем каждый твой шаг», – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия .

Напомним, Двалишвили победил Кори Сэндхагена в главном событии UFC 320. У него 14 подряд побед в промоушене.

