Кормье раскритиковал определение тейкдауна в ММА: «Мераб повалил Сендхагена 5-6 раз, но никак не 20. Это были возвраты на мат»

Даниэль Кормье раскритиковал определение тейкдауна в ММА.

«Проблема не в самих тейкдаунах – проблема в том, что именно судьи считают настоящим тейкдауном. Послушайте, успешным переводом стоит считать только тот момент, когда соперник действительно оказывается прижат к настилу.

А не тогда, когда вы роняете соперника, а он уже через секунду снова встает. Мераб действительно повалил Кори Сэндхагена пять или шесть раз, но никак не 20. Это были скорее возвраты на мат, а не полноценные тейкдауны», – сказал бывший чемпион UFC Даниэль Кормье .

Поединок между Двалишвили и Сэндхагеном прошел в ночь на 5 октября. За поединок Мераб сделал 20 тейкдаунов – и стал первым бойцом в истории UFC, кто провел более 100 тейкдаунов.

