Магомед Анкалаев собрал идеального бойца ММА: «Креативность Топурии, ментальность – от Хабиба»

Магомеда Анкалаева попросили собрать идеального бойца ММА.

«Лучшая защита от тейкдаунов? Жозе Альдо . Лучший подбородок? Джастин Гейджи . Скорость? Давайте назовем Тома Аспиналла . Инстинкты? Чарльз Оливейра . Креативность? Илия Топурия . Ментальность? Это железно Хабиб Нурмагомедов .

Борьба? Ислам Махачев . Кардио? Мераб Двалишвили . Ударка? Давайте назовем Петра Яна », – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев .

В ночь на 5 октября Анкалаев проведет титульную защиту против Алекса Перейры. Поединок возглавит турнир UFC 320, который состоится в Лас-Вегасе.

