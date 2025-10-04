  • Спортс
Магомед Анкалаев собрал идеального бойца ММА: «Креативность Топурии, ментальность – от Хабиба»

Магомеда Анкалаева попросили собрать идеального бойца ММА.

«Лучшая защита от тейкдаунов? Жозе Альдо. Лучший подбородок? Джастин Гейджи. Скорость? Давайте назовем Тома Аспиналла. Инстинкты? Чарльз Оливейра. Креативность? Илия Топурия. Ментальность? Это железно Хабиб Нурмагомедов.

Борьба? Ислам Махачев. Кардио? Мераб Двалишвили. Ударка? Давайте назовем Петра Яна», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев.

В ночь на 5 октября Анкалаев проведет титульную защиту против Алекса Перейры. Поединок возглавит турнир UFC 320, который состоится в Лас-Вегасе.

Артем Шашура
«Спорт на Кинопоиске»
