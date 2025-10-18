  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Сергей Павлович: «Не стоит вопрос, с кем принципиальнее реванш – с Аспиналлом или Волковым. Моя задача – выиграть пояс»
1

Сергей Павлович: «Не стоит вопрос, с кем принципиальнее реванш – с Аспиналлом или Волковым. Моя задача – выиграть пояс»

Сергей Павлович высказался о титульной гонке в тяжелом весе.

– Вам больше хочется, чтобы Том Аспиналл выиграл предстоящий бой для реванша с ним, или интереснее было бы с Сирилом Ганом встретиться?

– На самом деле, без разницы, кто. Моя задача - включиться в титульную гонку и выиграть пояс.

– При этом очевидно, что было бы принципиально закрыть поражения, которые были. В этом плане какой бой принципиальнее - с Аспиналлом или Александром Волковым?

– Такого вопроса вообще не стоит. Для меня самое главное – это пояс, – сказал боец тяжелого дивизиона UFC Сергей Павлович.

В последний раз Павлович (20-3) дрался в августе, когда выиграл у Валдо Кортеса-Акосты единогласным решением судей.

Сергей Павлович: «Пока не приступил к тренировкам»

Павлович – о сроках восстановления: «2,5 недели ходить с лангеткой на носу. Потом еще 1,5 месяца находиться в покое»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Волков
logoТом Аспиналл
logoMMA
logoUFC
logoСергей Павлович
тяжелый вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Аспиналл – о бое Волкова и Алмейды: «Александр находится в отличной форме. Я бы отдал предпочтение ему»
820 сентября, 13:10
Павлович не будет страховать бой Аспиналла и Гана: «Для себя решил, что бойцом на замену больше быть не хочу. Пашешь всю подготовку, а выплеска энергии нет»
423 августа, 08:56
Павлович – о сложности принятия поражений Волкову и Аспиналлу: «Все одинаково»
623 августа, 08:02
Главные новости
Денис Тюлюлин: «Никакого разделения по национальному признаку в UFC нет. Там максимально аполитично»
18 минут назад
Что нужно знать о фильме «Крушащая машина» со Скалой?
43 минуты назад
Умар – о травме, полученной в поединке с Двалишвили: «Такое невозможно контролировать. Вернусь сильнее»
сегодня, 07:55
UFC Fight Night 262: де Риддер против Аллена, Бекоев – Белгаруи и другие бои
1сегодня, 07:50
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
96сегодня, 07:30
Илия Топурия: «Махачев может возвращаться обратно в Дагестан, если проиграет Маддалене. Пусть пасет овечек на ферме»
29вчера, 18:30
Василевский – о Чимаеве: «Порадуйтесь, что спортсмен, говорящий на русском, стал чемпионом UFC»
27вчера, 17:05
Взвешивание перед UFC Fight Night 262: де Риддер и Аллен показали одинаковые цифры, Бекоев легче Белгаруи
вчера, 16:20
Алексеева отреагировала на слова Сантос: «Я болела за Яну, защищала от критиков. Мы ведь соотечественницы. Или уже нет?»
6вчера, 16:05
Алексей Олейник: «Алмейда – хороший грэпплер, но у него не получится забороть Волкова. Даю 70% на победу Саши»
3вчера, 15:05
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30