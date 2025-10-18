Сергей Павлович: «Не стоит вопрос, с кем принципиальнее реванш – с Аспиналлом или Волковым. Моя задача – выиграть пояс»

Сергей Павлович высказался о титульной гонке в тяжелом весе.

– Вам больше хочется, чтобы Том Аспиналл выиграл предстоящий бой для реванша с ним, или интереснее было бы с Сирилом Ганом встретиться?

– На самом деле, без разницы, кто. Моя задача - включиться в титульную гонку и выиграть пояс.

– При этом очевидно, что было бы принципиально закрыть поражения, которые были. В этом плане какой бой принципиальнее - с Аспиналлом или Александром Волковым?

– Такого вопроса вообще не стоит. Для меня самое главное – это пояс, – сказал боец тяжелого дивизиона UFC Сергей Павлович .

В последний раз Павлович (20-3) дрался в августе, когда выиграл у Валдо Кортеса-Акосты единогласным решением судей.

Сергей Павлович: «Пока не приступил к тренировкам»

Павлович – о сроках восстановления: «2,5 недели ходить с лангеткой на носу. Потом еще 1,5 месяца находиться в покое»