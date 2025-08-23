Павлович – о сложности принятия поражений Волкову и Аспиналлу: «Все одинаково»
– Волкова надо было переводить так же, как и Розенстрайка?
– Какой смысл сейчас воздух гонять!? Можно было бы одно или можно было бы другое. Главное – работать и улучшаться.
– В бою с Аспиналлом вы проиграли, пропустив один удар. Волкову уступили в трех раундах, явно подгорев психологически и сбившись с плана на бой. Вам самому какое поражение сложнее принять?
– Да любое поражение – поражение. Все одинаково, – сказал боец UFC Сергей Павлович в интервью корреспонденту Спортса″ Вадиму Тихомирову.
Напомним, сегодня Павлович подерется с Валдо Кортес-Акостой на турнире UFC Fight Night в Шанхае.
