Сергей Павлович: «Пока не приступил к тренировкам»

Сергей Павлович рассказал о восстановлении после боя с Кортесом‑Акостой.

«Еще пока не приступил к тренировкам. Сейчас надо будет съездить к доктору, он посмотрит, сделает снимок. И вот после его заключения будем понимать.

В спарринги пока не становлюсь. Только начал легко втягиваться, бесконтактная работа. Небольшие тренировки есть, начали вкатываться, но пока бесконтактно. Врач скажет все, и тогда будет понятно, когда можно приступать к другой работе», – сказал боец UFC Сергей Павлович.

Бой между Павловичем и Валдо Кортесом-Акостой состоялся 23 августа. Павлович победил единогласным решением судей. После поединка россиянин сделал операция на носу.

Павлович – о сроках восстановления: «2,5 недели ходить с лангеткой на носу. Потом еще 1,5 месяца находиться в покое»