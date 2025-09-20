Аспиналл – о бое Волкова и Алмейды: «Александр находится в отличной форме. Я бы отдал предпочтение ему»

Том Аспиналл дал прогноз на бой Александра Волкова и Жаилтона Алмейды.

«Да, бой Волкова и Алмейды – претендентский. Это очевидно, поэтому так я его и воспринимаю. Честно говоря, я считаю, что Волков выиграл у Сирила Гана в прошлом поединке. Он находится в отличной форме.

Но и Алмейда хорош. Правда, я не видел его в деле в достаточной мере, чтобы делать выводы уже сейчас. На данный момент сложно дать точный прогноз, но я бы отдал предпочтение Волкову», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Поединок между Александром Волковым и Жаилтоном Алмейдой состоится 25 октября в главном карде турнира UFC 321.

Вадим Немков – о потенциальном реванше Павловича и Волкова: «Александр в случае победы над Алмейдой будет главным претендентом на пояс, так что ему нет смысла драться с Сергеем»

Осень – лучшее время, чтобы стать любителем ММА. Каждый найдет что-то для себя