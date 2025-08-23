Павлович не будет страховать бой Аспиналла и Гана: «Для себя решил, что бойцом на замену больше быть не хочу. Пашешь всю подготовку, а выплеска энергии нет»
– В октябре пройдет титульный бой между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом. Вы дрались с одним и вроде бы уже готовились к бою со вторым.
– Насчет нашего боя с Ганом, надо верить тому, что подписано. Контракт не был подписан. А так обсуждали и Гана, и Жаилтона Алмейду. А сейчас, по моим ощущениям, Аспиналл выиграет.
– Готовы подстраховать этот бой и приехать в ОАЭ?
– Нет, я для себя решил, что бойцом на замену больше быть не хочу. Надо полноценно готовиться. Уже дважды был бойцом на замену. В первый раз я прошел полный лагерь, когда Сирил Ган дрался с Джоном Джонсом. И вот ты пашешь всю подготовку, а выплеска энергии нет, – сказал боец UFC Сергей Павлович в интервью корреспонденту Спортса″ Вадиму Тихомирову.
Напомним, титульный поединок Тома Аспиналла и Сирила Гана возглавит UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби.
