Баффер – о турнире UFC в Белом доме: «Это будет чисто спортивное мероприятие. Никакой политики»

Брюс Баффер высказался о предстоящем турнире UFC в Белом доме.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что UFC проведет турнир на Южной лужайке Белого дома в день его рождения – 14 июня.

«Поучаствовать в турнире на территории Белого дома – большая честь для меня. Но это будет чисто спортивное мероприятие, никакой политики. Не исключаю, что этот турнир станет самым просматриваемым в истории промоушена.

Это будет нечто невероятное. Состав бойцов, вероятно, будет просто потрясающим. Не могу найти ни одного минуса во всей этой истории – это будет грандиозно», – сказал ринг-анонсер UFC Брюс Баффер.

