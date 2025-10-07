Макгрегор, Махачев и Чимаев – в списке участников турнира UFC в Белом доме по версии букмекеров

Букмекеры открыли ставки на участников турнира UFC в Белом доме.

Ранее Дональд Трамп сообщил , что «большой бой UFC» в Белом доме пройдет 14 июня 2026-го.

БК «Мелбет» считает, что в ивенте с большей долей вероятности примут участие Том Аспиналл, Конор Макгрегор и Джон Джонс. Также в линии присутствуют российские бойцы.

Кто подерется на турнире UFC в Белом доме по версии букмекеров:

1. Том Аспиналл – 1.22

2. Конор Макгрегор – 1.30

3. Джон Джонс 1.33

4. Алекс Перейра – 1.45

5-6. Ислам Махачев – 1.65

5-6. Хамзат Чимаев – 1.65

7-8. Илия Топурия – 1.70

9. Майкл Чендлер – 1.70

10. Кайла Харрисон – 1.85

...

21. Умар Нурмагомедов – 2.40

24. Магомед Анкалаев – 2.50

35. Усман Нурмагомедов – 7.00

36. Федор Емельяненко – 50.00

