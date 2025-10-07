Макгрегор, Махачев и Чимаев – в списке участников турнира UFC в Белом доме по версии букмекеров
Букмекеры открыли ставки на участников турнира UFC в Белом доме.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что «большой бой UFC» в Белом доме пройдет 14 июня 2026-го.
БК «Мелбет» считает, что в ивенте с большей долей вероятности примут участие Том Аспиналл, Конор Макгрегор и Джон Джонс. Также в линии присутствуют российские бойцы.
Кто подерется на турнире UFC в Белом доме по версии букмекеров:
1. Том Аспиналл – 1.22
2. Конор Макгрегор – 1.30
3. Джон Джонс 1.33
4. Алекс Перейра – 1.45
5-6. Ислам Махачев – 1.65
5-6. Хамзат Чимаев – 1.65
7-8. Илия Топурия – 1.70
9. Майкл Чендлер – 1.70
10. Кайла Харрисон – 1.85
...
21. Умар Нурмагомедов – 2.40
24. Магомед Анкалаев – 2.50
35. Усман Нурмагомедов – 7.00
36. Федор Емельяненко – 50.00
