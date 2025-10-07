  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Макгрегор, Махачев и Чимаев – в списке участников турнира UFC в Белом доме по версии букмекеров
0

Макгрегор, Махачев и Чимаев – в списке участников турнира UFC в Белом доме по версии букмекеров

Букмекеры открыли ставки на участников турнира UFC в Белом доме.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что «большой бой UFC» в Белом доме пройдет 14 июня 2026-го.

БК «Мелбет» считает, что в ивенте с большей долей вероятности примут участие Том Аспиналл, Конор Макгрегор и Джон Джонс. Также в линии присутствуют российские бойцы.

Кто подерется на турнире UFC в Белом доме по версии букмекеров:

1. Том Аспиналл – 1.22
2. Конор Макгрегор – 1.30
3. Джон Джонс  1.33
4. Алекс Перейра – 1.45
5-6. Ислам Махачев – 1.65
5-6. Хамзат Чимаев – 1.65
7-8. Илия Топурия – 1.70
9. Майкл Чендлер – 1.70
10. Кайла Харрисон – 1.85
...
21. Умар Нурмагомедов – 2.40
24. Магомед Анкалаев – 2.50
35. Усман Нурмагомедов – 7.00
36. Федор Емельяненко – 50.00

Расклады на «Колдер Трофи»: Демидов – фаворит, еще двое наших – его конкуренты

Опубликовала: Венера Кравченко
logoКонор Макгрегор
Ставки на UFC
logoУмар Нурмагомедов
logoМагомед Анкалаев
logoДжон Джонс
logoДональд Трамп
logoИслам Махачев
logoИлия Топурия
Ставки на спорт
logoТом Аспиналл
logoUFC
logoФедор Емельяненко
logoАлекс Перейра
logoХамзат Чимаев
logoКайла Харрисон
logoУсман Нурмагомедов
Мелбет
logoМайкл Чендлер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Демидов – явный фаворит на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии букмекеров. Никишин – 3-й, Аскаров – в топ-10
34 минуты назад
«Хватит заниматься ##### и написывать игрокам всякие гадости». Теннисистка Шалимова ответила ставочникам, которые оскорбляют ее в соцсетях
1сегодня, 10:34
Леброн Джеймс во «Втором решении» объявит о завершении карьеры, считают букмекеры
15сегодня, 09:27
«Арсенал» укрепился в статусе фаворита АПЛ у букмекеров. Шансы «Ливерпуля» после двух поражений упали до 30%
9сегодня, 08:25
Два российских вратаря – в топ-3 фаворитов на «Везина Трофи»
вчера, 14:23
«Ковентри» Лэмпарда – новый фаворит в Чемпионшипе. Лидер турнира идет без поражений
вчера, 13:39
ЛАСК в Австрии отыграл три гола за 5 минут. В лайве прошел коэффициент 51.00
вчера, 12:00
Россияне не забили ни одного гола за «Спартак» в РПЛ. 83% – вероятность события до 2026-го
3вчера, 11:07
«Зенит» остается главным фаворитом на чемпионство. ЦСКА и «Краснодар» делят 2-е место в линии, «Спартак» опустился на 5-ю строчку
16вчера, 06:36
9% клиентов Polymarket ставят на то, что до конца 2025 года ФИФА забанит Израиль
15 октября, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom запускает интернет-магазин мерча BetBoom Store!
сегодня, 10:40Промо
Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире БЕТСИТИ IBA PRO 10
сегодня, 10:09Промо
«Порту» в этом сезоне не потерял ни одного очка в чемпионате. 2.05 – победит «Бенфику» Моуринью
5 октября, 17:34
«Ювентус» традиционно опасен дома, поэтому осторожная ставка: «Милан» не проиграет». Клещенок сделал прогноз на матч
5 октября, 16:10
«ПСЖ» против «Барсы» показал, что даже без лидеров способен выступать хорошо». Денисов о матче «Лилль» – «ПСЖ»
5 октября, 16:00
«Барса» слишком хороша для этой «Севильи», которая выходит из глубочайшего кризиса». Боков сделал прогноз на матч
15 октября, 13:10
«Кажется, настало время, чтобы пружина имени Станковича и Сакича распрямилась и показала всю мощь». Чернявский о дерби ЦСКА – «Спартак»
5 октября, 12:20
«Персоналки Гасперини – кошмар для «Фиорентины» с ее проблемами во владении». Клещенок сделал прогноз на матч
5 октября, 11:20
«Брентфорд» был неудобным соперником для «Сити» в эпоху Франка». Прогноз Палагина на матч
5 октября, 11:17
Игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча «Ювентус» – «Милан»
5 октября, 09:41Промо