Ислам Махачев: «Не секрет, что Топурия избегает Царукяна»

Ислам Махачев считает, что Царукян – самый сложной соперник для Топурии.

«Не секрет, что Топурия избегает Царукяна. Я уже видел баталии в интернете, где Илия говорит: «Лучше завершу карьеру, чем буду с ним драться». И я думаю, что на данный момент Арман набрал хорошие обороты. Он самый серьезный экзамен для чемпиона», – сказал бывший чемпион UFC Ислам Махачев .

Ранее появилась информация, что следующим соперником Армана Царукяна станет Дэн Хукер . Официального анонса пока нет.

