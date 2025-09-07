Ислам Махачев: «Не секрет, что Топурия избегает Царукяна»
Ислам Махачев считает, что Царукян – самый сложной соперник для Топурии.
«Не секрет, что Топурия избегает Царукяна. Я уже видел баталии в интернете, где Илия говорит: «Лучше завершу карьеру, чем буду с ним драться». И я думаю, что на данный момент Арман набрал хорошие обороты. Он самый серьезный экзамен для чемпиона», – сказал бывший чемпион UFC Ислам Махачев.
Ранее появилась информация, что следующим соперником Армана Царукяна станет Дэн Хукер. Официального анонса пока нет.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Happy Punch
