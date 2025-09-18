Арман Царукян: «Топурия не захочет драться со мной. С Махачевым он может больше заработать и стать тройным чемпионом»
Арман Царукян смирился с тем, что не подерется с Илией Топурией.
«Гейджи не будет драться с Топурий. Это, скорее всего, будет Пимблетт. Топурия защитит титул, и если Ислам выиграет титул, он перейдет в 77 кг и захочет стать тройным чемпионом.
Со мной боя он не захочет, так как с Исламом он может больше заработать и стать тройным чемпионом впервые в истории. И если он проиграет Исламу, у него есть отговорка, что поднялся на две весовые категории выше», – сказал боец UFC Арман Царукян.
В последний раз Царукян (22-3) дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.
