Арман Царукян: «Топурия не захочет драться со мной. С Махачевым он может больше заработать и стать тройным чемпионом»

Арман Царукян смирился с тем, что не подерется с Илией Топурией.

«Гейджи не будет драться с Топурий . Это, скорее всего, будет Пимблетт . Топурия защитит титул, и если Ислам выиграет титул, он перейдет в 77 кг и захочет стать тройным чемпионом.

Со мной боя он не захочет, так как с Исламом он может больше заработать и стать тройным чемпионом впервые в истории. И если он проиграет Исламу, у него есть отговорка, что поднялся на две весовые категории выше», – сказал боец UFC Арман Царукян.

В последний раз Царукян (22-3) дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева .

Осень – лучшее время, чтобы стать любителем ММА. Каждый найдет что-то для себя