Секундант Анкалаева: «Магомед травмировал ребро за 1,5 месяца до боя с Перейрой. Пропустил удар коленом – и получил трещину»
Ранее инсайдер Лео Гимараес заявил, что Магомед Анкалаев вышел на поединок против Алекса Перейры с переломом ребра.
«Он ее [травму] получил во время спаррингов – когда еще здесь был, в Махачкале. Разные пары к нему приходили – тайцы, борцы разные. И в одном из спаррингов, видимо, наколенники не были надеты. Видимо, он коленом удар пропустил. Меня-то в тот день не было, но рассказали, что он колено пропустил.
Он в спарринге все до конца сделал, но ребро такая вещь, что один неудобный удар – и может оно хрустнуть. Трещину ребра он получил. Это случилось где-то за полтора месяца до боя», – сказал бывший боец UFC Рамазан Эмеев.
Титульный поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в главном событии турнира UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде.
