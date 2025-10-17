Секундант Анкалаева: «Магомед травмировал ребро за 1,5 месяца до боя с Перейрой. Пропустил удар коленом – и получил трещину»

Рамазан Эмеев подтвердил, что Магомед Анкалаев получил травму перед титульником.

Ранее инсайдер Лео Гимараес заявил , что Магомед Анкалаев вышел на поединок против Алекса Перейры с переломом ребра.

«Он ее [травму] получил во время спаррингов – когда еще здесь был, в Махачкале. Разные пары к нему приходили – тайцы, борцы разные. И в одном из спаррингов, видимо, наколенники не были надеты. Видимо, он коленом удар пропустил. Меня-то в тот день не было, но рассказали, что он колено пропустил.

Он в спарринге все до конца сделал, но ребро такая вещь, что один неудобный удар – и может оно хрустнуть. Трещину ребра он получил. Это случилось где-то за полтора месяца до боя», – сказал бывший боец UFC Рамазан Эмеев .

Титульный поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в главном событии турнира UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

