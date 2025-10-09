  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Магомед Анкалаев не мог тренироваться в течение шести недель до боя с Алексом Перейрой (KevinK)
3

Магомед Анкалаев не мог тренироваться в течение шести недель до боя с Алексом Перейрой (KevinK)

Анкалаев не мог тренироваться в течение шести недель до боя с Перейрой.

Анкалаев не мог тренироваться из-за предполагаемой травмы ребра перед реваншем с  Алексом Перейрой, сообщил инсайдер KevinK.

Магомед Анкалаев проиграл Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты. Первый бой, который прошел в марте, закончился победой Анкалаева единогласным решением судей.

Даниэль Кормье: «Анкалаев мог лишь бить по лапам и делать кардио за полтора месяца до боя»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: KevinK
logoМагомед Анкалаев
logoUFC
logoMMA
logoАлекс Перейра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниэль Кормье: «Анкалаев мог лишь бить по лапам и делать кардио за полтора месяца до боя с Перейрой»
20сегодня, 06:42
Мэтт Браун: «Анкалаеву придется победить 15 раз подряд, чтобы получить еще один титульный шанс»
367 октября, 18:12
Иржи Прохазка: «Я был так растроган, потому что осознал, что возможен третий бой с Перейрой»
137 октября, 08:54
Главные новости
Хабиб Нурмагомедов: «Мы не приветствуем в команде ленивых людей. Мы тут, чтобы стать лучшими в мире»
26 минут назад
Дэн Хукер: «Царукян – богатый избалованный ребенок, он дерется ради внимания. А я дерусь, чтобы обеспечить семью»
3сегодня, 06:54
Даниэль Кормье: «Анкалаев мог лишь бить по лапам и делать кардио за полтора месяца до боя с Перейрой»
20сегодня, 06:42
Умер сын экс-чемпиона мира по боксу Артуро Гатти. Ему было 17 лет
8вчера, 18:05
В Австралии застрелили экс-бойца UFC Сумана Мохтаряна
1вчера, 16:21
Гамрот – о поединке с Оливейрой: «Это будет эпический бой на земле. Покажу свой уровень, как сделал это против Царукяна»
6вчера, 15:15
Чарльз Оливейра: «Хочу, чтобы мой следующий поединок был против Холлоуэя за пояс BMF»
10вчера, 13:09
Монсон – о дисквалификации Конора: «Мне плевать. Каждый знает, что Макгрегор употреблял стероиды»
8вчера, 12:10
Зайнуков – о прозвище «Джон Порк»: «Я много раз говорил, что правильно «Чанко». Если можно, пожалуйста, не называйте так, мне это не нравится»
13вчера, 11:21
Арман Царукян: «Отец поболеет за меня в Катаре. Мама? Женщины должны быть дома. Это мужской спорт»
13вчера, 11:06
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30