Магомед Анкалаев не мог тренироваться в течение шести недель до боя с Алексом Перейрой (KevinK)
Анкалаев не мог тренироваться в течение шести недель до боя с Перейрой.
Анкалаев не мог тренироваться из-за предполагаемой травмы ребра перед реваншем с Алексом Перейрой, сообщил инсайдер KevinK.
Магомед Анкалаев проиграл Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты. Первый бой, который прошел в марте, закончился победой Анкалаева единогласным решением судей.
Даниэль Кормье: «Анкалаев мог лишь бить по лапам и делать кардио за полтора месяца до боя»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: KevinK
