2

Умар Нурмагомедов: «Взять реванш у Мераба для меня важнее, чем получить пояс. Мести я хочу больше»

Умар Нурмагомедов заявил, что хочет отомстить Мерабу Двалишвили за поражение.

«Если выбирать между поясом и реваншем с Двалишвили, то, наверное, реванш для меня важнее. Мести я хочу больше. Посмотрим. Возможно, он возьмет небольшую паузу после боя с Петром Яном – все-таки это его четвертый поединок за год, а это нелегко.

Посмотрим, что будет после наших боев. Но я хочу подраться уже в январе или феврале, не собираюсь никого ждать. Все будет зависеть от решения UFC», – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Титульный поединок между Мерабом Двалишвили и Нурмагомедовым состоялся в январе. Мераб победил единогласным решением судей.

Следующий бой Нурмагомедов проведет против Марио Баутисты. Поединок пройдет на турнире UFC 321, который состоится 25 октября.

Двалишвили – о потенциальном реванше с Умаром: «Сломаю его в первые полторы минуты, а потом буду таскать по октагону до конца боя, как мешок»

Ти Джей Диллашоу: «Умар – единственный, кто не боялся переводить Двалишвили. Хочу увидеть реванш»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
