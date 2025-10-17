Умар Нурмагомедов: «Взять реванш у Мераба для меня важнее, чем получить пояс. Мести я хочу больше»

Умар Нурмагомедов заявил, что хочет отомстить Мерабу Двалишвили за поражение.

«Если выбирать между поясом и реваншем с Двалишвили , то, наверное, реванш для меня важнее. Мести я хочу больше. Посмотрим. Возможно, он возьмет небольшую паузу после боя с Петром Яном – все-таки это его четвертый поединок за год, а это нелегко.

Посмотрим, что будет после наших боев. Но я хочу подраться уже в январе или феврале, не собираюсь никого ждать. Все будет зависеть от решения UFC», – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов .

Титульный поединок между Мерабом Двалишвили и Нурмагомедовым состоялся в январе. Мераб победил единогласным решением судей.

Следующий бой Нурмагомедов проведет против Марио Баутисты. Поединок пройдет на турнире UFC 321, который состоится 25 октября.

