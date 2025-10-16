  • Спортс
  Хорхе Масвидаль отсудил $5 млн у организаторов боя с Нейтом Диазом. Ему не заплатили гарантированный гонорар
Хорхе Масвидаль отсудил $5 млн у организаторов боя с Нейтом Диазом. Ему не заплатили гарантированный гонорар

Хорхе Масвидаль отсудил $5 млн у организаторов боя с Нейтом Диазом.

Хорхе Масвидаль выиграл иск у компании Fanmio, которая организовала боксерский поединок с Нейтом Диазом в июле-2024.

Масвидаль должен был получить гарантированный гонорар за бой в размере $6 млн, но получил лишь $1,15 млн.

По решению суда, организаторы должны были выплатить Масвидалю $5,31 млн.

Экс-боец UFC Масвидаль: «Месси мог бы выступать в ММА с его менталитетом и данными от Бога. Лео – один из самых дисциплинированных людей, ступавших по этой земле»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
