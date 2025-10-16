  • Спортс
  • Алекс Перейра: «Анкалаев почувствовал бы себя дерьмом, если бы знал, с какими травмами я выходил драться»
Алекс Перейра: «Анкалаев почувствовал бы себя дерьмом, если бы знал, с какими травмами я выходил драться»

Алекс Перейра отреагировал на сообщения о травме Магомеда Анкалаева.

«Если бы он видел мои травмы, почувствовал бы себя дерьмом и больше никогда не дрался.

Я покажу мои медицинские заключения. Сомневаюсь, что этот парень сталкивался с тем, с чем сталкивался я», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра.

Ранее инсайдер Лео Гимараес заявил, что Анкалаев вышел на поединок против Перейры с переломом ребра.

Титульный поединок между Перейрой и Магомедом Анкалаевым состоялся в главном событии турнира UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

Перейра получил перелом стопы в реванше с Анкалаевым. Он планирует вернуться в июне-2026

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bjpenn
logoМагомед Анкалаев
logoАлекс Перейра
logoMMA
logoUFC
