«Гигант». Петр Ян опубликовал фото с Исламом Махачевым
Петр Ян опубликовал фотографию с Исламом Махачевым.
Совместным снимком с бывшим чемпионом легкого дивизиона UFC Ян поделился в социальных сетях.
«Гигант», – подписал публикацию экс-чемпион промоушена в легчайшем весе.
Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.
Хабиб сфотографировался с Махачевым в зале: «Скоро пойдем за историческим вторым поясом, а пока работа продолжается»
Ислам Махачев встретился с 241-сантиметровым баскетболистом Абиодуном Абегоке
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Петра Яна
