«Гигант». Петр Ян опубликовал фото с Исламом Махачевым

Петр Ян опубликовал фотографию с Исламом Махачевым.

Совместным снимком с бывшим чемпионом легкого дивизиона UFC Ян поделился в социальных сетях.

«Гигант», – подписал публикацию экс-чемпион промоушена в легчайшем весе.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

