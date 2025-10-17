Бекоев пообещал нокаутировать де Риддера: «Сделаю с ним то же, что и Малыхин»

Азамат Бекоев пообещал нокаутировать Ренье де Риддера.

– Если де Риддер выиграет у Брендана Аллена, ему дадут бой с Чимаевым, а если проиграет – придется ему драться с тобой.

– Тогда он улетит в нокаут. Я сделаю то же самое, что сделал с ним [Анатолий] Малыхин.

– Дважды.

– А я за один раз.

– Как тебе его стиль вообще?

– Мне не нравится его стиль. Вообще он мне не нравится, – сказал боец среднего веса UFC Азамат Бекоев .

Де Риддер встречался с Анатолием Малыхиным дважды: в 2022-м он проиграл нокаутом, в 2024-м – техническим нокаутом. Оба поединка прошли под эгидой One Championship .

