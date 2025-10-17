  • Спортс
Александр Волков: «Мераб интересен UFC, несмотря на стиль боя. Он раскручивает соцсети, дерется часто»

Александр Волков рассказал, почему Мераб Двалишвили интересен UFC.

«Мераб раскручивает свои соцсети и дерется часто. Активный боец. Он везде светится и пытается себя проявить. Это очень здорово. Другой вопрос, что такое сложно провернуть в тяжелом весе. Слишком уж разные технические данные, уровень травматизма и много другого. Но несмотря ни на что, Двалишвили – молодец.

То, что он демонстрирует – классно. Поэтому, несмотря на тот стиль боя, который не приветствуется в UFC, он все равно раскручивается. Пытается везде вставить элементы шоу. Занимается трэш-током со своими оппонентами. Это тоже показатель профессионализма. Поэтому он и интересен UFC», – сказал боец тяжелого веса UFC Александр Волков.

Ранее стало известно, что титульный бой между Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.

Двалишвили – о реванше с Яном: «Будет веселый бой, но я быстро с ним разберусь. После декабря хочу подраться в марте»

Петр Ян снова идет за поясом UFC. Нужно невозможное – остановить Мераба

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Metaratings
