2

Усик – о политике: «Туда нужно идти тому, кто хочет скоммуниздить. А я не хочу»

Александр Усик рассказал о возможной карьере в политике.

«Что я там буду делать? Зачем мне это? Как мое влияние мне поможет, если я буду политиком или мэром? Меня дед какой-нибудь встретит и скажет: «Сынок, я за тебя болел, а сейчас на тебе». И даст мне с пыра.

Ну зачем мне это, если я этому не учился, у меня нет юридического образования. Туда нужно идти тому, кто хочет скоммуниздить. Я не хочу коммуниздить. У меня есть, слава Богу. Я заработал и хочу сохранить и приумножить в чем-нибудь другом», – сказал чемпион мира Александр Усик.

Ранее WBO обязала Усика до 25 декабря договориться о поединке с временным чемпионом. В последнем бою он победил Даниэля Дюбуа нокаутом.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Политика
logoАлександр Усик
logoбокс
