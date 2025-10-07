  • Спортс
Видео
8

Анкалаев дрался с Перейрой с переломом ребра. Тренеры советовали отказаться от боя (бразильский инсайдер Лео Гимараэс)

Магомед Анкалаев вышел на реванш с Алексом Перейрой c переломом ребра.

Об этом сообщил бразильский инсайдер Лео Гимараэс. Он опубликовав видео медицинского обследования Анкалаева за три недели до поединка.

Тренерский штаб Анкалаева рекомендовали ему отказаться от боя.

Анкалаев проиграл Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты.

Алекс Перейра поднялся на шестое место в рейтинге P4P, Анкалаев опустился на 11-е

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Лео Гимараэса
