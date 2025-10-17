Сантос – о карьере Алексеевой в UFC: «Провалила взвешивание, проиграла 90% боев и попалась на допинге. И это всего за четыре выступления»

Яна Сантос пошутила над увольнением Ирины Алексеевой из UFC.

Ранее стало известно об исключении Ирины Алексеевой из ростера UFC. Она дебютировала в промоушене в апреле 2023 года с победы над Стефани Эггер, после чего трижды проиграла.

«Как можно провалить взвешивание, проиграть 90% боев и попасться на допинге? И это всего за четыре выступления», – написала в социальных сетях боец UFC Яна Сантос .

Алексеева – об увольнении из UFC: «Я бы тоже уволила. Где‑то внутри надеялась, что дадут шанс»

«UFC четко дали понять, что меня накажут». Яне Сантос угрожали увольнением за отказ драться с соперницей, провалившей взвешивание