Алекс Перейра посетил шиномонтаж, в котором работал, с поясом UFC: «Анкалаев был прав – я вернулся»
Алекс Перейра посетил шиномонтаж, в котором работал.
Перейра вернулся в Бразилию и посетил шиномонтаж с поясом UFC. Перед боем Магомед Анкалаев писал, что «Перейра вернется в шиномонтаж после поражения».
«Анкалаев был прав – я вернулся. Но я делаю это каждый год. Вот это место, с такой замечательной историей», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра.
Магомед Анкалаев проиграл Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты. Первый бой, который прошел в марте, закончился победой Анкалаева единогласным решением судей.
Перейра с детства пахал на шиномонтаже – даже бросил школу и привозил туда пояс UFC
