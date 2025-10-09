Алекс Перейра посетил шиномонтаж, в котором работал, с поясом UFC: «Анкалаев был прав – я вернулся»

  • Спортс
Алекс Перейра посетил шиномонтаж, в котором работал.

Перейра вернулся в Бразилию и посетил шиномонтаж с поясом UFC. Перед боем Магомед Анкалаев писал, что «Перейра вернется в шиномонтаж после поражения».

«Анкалаев был прав – я вернулся. Но я делаю это каждый год. Вот это место, с такой замечательной историей», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра.

Магомед Анкалаев проиграл Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты. Первый бой, который прошел в марте, закончился победой Анкалаева единогласным решением судей.

Перейра с детства пахал на шиномонтаже – даже бросил школу и привозил туда пояс UFC

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Алекса Перейры
