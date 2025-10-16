0

Андерсон Сильва и Крис Вайдман проведут боксерский поединок 15 ноября

Состоится третий бой Андерсона Сильвы и Криса Вайдмана.

Шестираундовый боксерский поединок состоится 14 ноября в Майами и станет частью вечера бокса, который возглавят Джейк Пол и Джервонта Дэвис. Трансляция будет доступна на Netflix.

В июле-2013 Крис Вайдман на турнире UFC нокаутировал Андерсона Сильву во втором раунде, отобрав у него чемпионский пояс.

В декабре-2013 бразилец снова проиграв, сломав ногу во втором раунде.

Андерсон Сильва получил от UFC $10,3 млн в рамках соглашения по антимонопольному иску

Опубликовал: Руслан Мороз
logoMMA
logoUFC
logoКрис Вайдман
logoбокс
logoАндерсон Сильва
