Андерсон Сильва и Крис Вайдман проведут боксерский поединок 15 ноября
Состоится третий бой Андерсона Сильвы и Криса Вайдмана.
Шестираундовый боксерский поединок состоится 14 ноября в Майами и станет частью вечера бокса, который возглавят Джейк Пол и Джервонта Дэвис. Трансляция будет доступна на Netflix.
В июле-2013 Крис Вайдман на турнире UFC нокаутировал Андерсона Сильву во втором раунде, отобрав у него чемпионский пояс.
В декабре-2013 бразилец снова проиграв, сломав ногу во втором раунде.
Андерсон Сильва получил от UFC $10,3 млн в рамках соглашения по антимонопольному иску
