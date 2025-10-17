  • Спортс
  Секундант Анкалаева: «У Магомеда было право перенести бой с Перейрой. Но он был уверен в себе, очень хорошую подготовку прошел»
2

Рамазан Эмеев заявил, что Магомед Анкалаев отказался переносить бой с Перейрой.

Рамазан Эмеев заявил, что Магомед Анкалаев отказался переносить бой с Перейрой.

– Магомеда отговаривали выходить, просили перенести бой?

– Али [Абдель-Азиз] говорил ему перенести бой, потому что Магомед чемпион, у него было право перенести. В UFC, когда он лечение проходил, тоже ему сказали: «У тебя будет болеть, лучше перенести». У меня в последнем бою в UFC то же самое было.

Я тоже не хотел переносить – ведь хорошую подготовку прошел, был уверен в себе – и выскочил. У него то же самое было – он был очень уверен в себе, очень хорошую подготовку прошел. Понятно, ребро не давало ему, но... Все говорили ему, что надо перенести, но Магомед чуть уперся – что будет драться.

– Команда Перейры могла знать о проблемах Магомеда с ребром?

– Всякое может быть. Потому что об этой травме много кто знал, в Дагестане о ней знали практически все. Все говорили об этом – что во время спарринга он пропустил коленом. Может быть, как-то туда проскочило. Я не удивлюсь этому, – сказал бывший боец UFC Рамазан Эмеев.

Ранее Эмеев подтвердил, что Анкалаев получил травму ребра перед реваншем с Алексом Перейрой. Титульный поединок состоялся в главном событии турнира UFC 320 – Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

Алекс Перейра: «Анкалаев почувствовал бы себя дерьмом, если бы знал, с какими травмами я выходил драться»

Магомед Анкалаев: «Путь продолжается. Все только начинается»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАли Абдель-Азиз
logoМагомед Анкалаев
logoАлекс Перейра
logoUFC
logoMMA
Рамазан Эмеев
травмы
полутяжелый вес (MMA)
