Де Риддер заявил, что Коста требовал трехраундовый бой в промежуточном весе: «Если у тебя появляется такая возможность, то не будь сучкой. У тебя был шанс вернуться в титульную гонку»
«Мне позвонили и предложили бой с Эрнандесом. Я согласился и вернулся к тренировкам. Я много работал в первые пару недель над кардио. Я действительно хотел провести эту часть правильно из-за стиля соперника. Позже мне сказали, что он не будет драться, но я хотел остаться в карде. UFC были рады.
Были небольшие проблемы с поиском соперника. Я даже думал, что останусь без боя. Но Брендан Аллен согласился, чему я очень рад.
Вариант с Костой? Он веселый чувак. Бой хорошо продвигался, он был первым вариантом на замену, но у него слишком много условий.
Он хотел промежуточный вес и три раунда вместо пяти. Мы сказали, что если ты не хочешь драться, значит не будешь. Если у тебя появляется такая возможность, то не будь сучкой. Просто согласись. Не ставь никаких условий, у тебя был бы отличный шанс вернуться в титульную гонку», – сказал боец UFC Ренье де Риддер.
Напомним, изначально де Риддер должен был драться с Энтони Эрнандесом 18 октября в Ванкувере. Эрнандес снялся с боя из-за травмы. Его заменит Брендан Аллен.
