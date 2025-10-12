Диллон Дэнис: «Я мог бы победить Махачева и Джонса. Если UFC предложат какого-нибудь Холланда, то соглашусь драться хоть сейчас»

Диллон Дэнис готов дебютировать в UFC.

«Я мог бы победить Ислама Махачева и Джона Джонса . Могу одолеть всех этих парней. Кто чемпион среднего веса? Готов поставить все свои деньги на то, что надеру ему задницу.

Как победить Хамзата Чимаева ? Посмотрите его бой с Гилбертом Бернсом. Вот ответ. Нужно хорошее джиу-джитсу. Нужно иметь хорошую оборону, а с ней в дивизионе проблемы. Единственный человек, у которого есть шанс, это Ренье де Риддер. Но для меня это тоже легкий бой.

Думаю, что мой следующий бой состоится в декабре. Но готов драться хоть завтра. Если UFC предложат какого-нибудь Кевина Холланда, то соглашусь хоть сейчас», – сказал блогер и боец ММА Диллон Дэнис .

На UFC 229 началась потасовка после победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором – Дэнис был в команде Конора.

Дэнис ранее победил Уоррена Спенсера удушающим приемом в первом раунде на турнире Misfits Boxing 22.

Диллон Дэнис: «Махачев скоро станет чемпионом UFC. Хочу получить бой с ним, чтобы закончить нашу историю»

Диллон Дэнис: «Махачев – мешок с дерьмом, я бы легко его задушил. Хочу закончить нашу историю с UFC 229 – он шесть раз ударил меня по затылку»