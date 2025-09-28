Малыхин – о де Риддере: «Он на хороших позициях в UFC, но на данный момент Чимаев неуязвим»

Анатолий Малыхин не верит, что де Риддер справится с Чимаевым.

«Я много сил отдал на бои с де Риддером. Очень дорого стоили мне эти поединки. Знаю, насколько этот парень хорош. Особенно во втором бою, когда он весил 93 кг. Я почувствовал его мощь и силу. Хотя у него было мало шансов, потому что моя мотивация была запредельная. Но тогда я говорил, что Ренье не затеряется в любой другой лиге. И он подтвердил мои слова. Я за него рад. Он на хороших позициях в UFC, но на данный момент Хамзат Чимаев неуязвим», – сказал чемпион ONE Анатолий Малыхин .

Напомним, де Риддер подерется с Бренданом Алленом на UFC Fight Night 262 в Ванкувере. Турнир пройдет в ночь на 19 октября. В случае победы Ренье может получить титульный бой с Чимаевым.

Де Риддер дважды проиграл Малыхину во время выступлений в ONE.

Джо Роган: «Дю Плесси и жизни не хватит, чтобы закрыть пропасть в классе с Чимаевым»

Уокер – о Чимаеве: «Его борьба на другом уровне. Сейчас нет средневеса, способного побить Хамзата»