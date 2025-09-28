0

Малыхин – о де Риддере: «Он на хороших позициях в UFC, но на данный момент Чимаев неуязвим»

Анатолий Малыхин не верит, что де Риддер справится с Чимаевым.

«Я много сил отдал на бои с де Риддером. Очень дорого стоили мне эти поединки. Знаю, насколько этот парень хорош. Особенно во втором бою, когда он весил 93 кг. Я почувствовал его мощь и силу. Хотя у него было мало шансов, потому что моя мотивация была запредельная. Но тогда я говорил, что Ренье не затеряется в любой другой лиге. И он подтвердил мои слова. Я за него рад. Он на хороших позициях в UFC, но на данный момент Хамзат Чимаев неуязвим», – сказал чемпион ONE Анатолий Малыхин.

Напомним, де Риддер подерется с Бренданом Алленом на UFC Fight Night 262 в Ванкувере. Турнир пройдет в ночь на 19 октября. В случае победы Ренье может получить титульный бой с Чимаевым.

Де Риддер дважды проиграл Малыхину во время выступлений в ONE.

Джо Роган: «Дю Плесси и жизни не хватит, чтобы закрыть пропасть в классе с Чимаевым»

Уокер – о Чимаеве: «Его борьба на другом уровне. Сейчас нет средневеса, способного побить Хамзата»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoUFC
logoАнатолий Малыхин
logoMMA
logoХамзат Чимаев
logoРенье де Риддер
Брендан Аллен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хамзат Чимаев встретился с президентом ОАЭ Аль Нахайяном
1026 сентября, 10:50Фото
Хамзат Чимаев намекнул на желание подраться в Белом доме
721 сентября, 10:28Фото
Хельвани – о срыве боя де Риддер – Эрнандес: «Чувствую, что UFC решили сделать первую защиту Чимаева против Имавова»
117 сентября, 07:56
Главные новости
Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать»
15 минут назад
Экс-бойца UFC и Pride Вандерлея Силву вырубили во время потасовки после его боя в Бразилии
459 минут назадФото
UFC Fight Night 260: Карлос Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса и другие бои
19сегодня, 05:00
Лопеc готов подраться с Волкановски в декабре: «Я не из тех, кому нужно три-четыре месяца на подготовку»
3вчера, 17:45
Стример IShowSpeed уступил в спарринге Ванессе Демопулос из UFC
вчера, 17:40Киберспорт
«Эта работа эмоционально истощает». Хабиб признался, что быть тренером сложнее, чем бойцом
3вчера, 16:45
Майкл Чендлер: «С удовольствием бы врезал Конору по лицу на лужайке Белого дома. Но если он больше не вернется, то желаю ему всего наилучшего»
5вчера, 16:25
В Омахе устроили парад в честь победы Теренса Кроуфорда над Канело
5вчера, 16:05Фото
Анатолий Малыхин: «Перед поединком с Кейном был в депрессии. Никому не пожелаю»
3вчера, 14:35
Уиттакер считает, что Двалишвили победит Сэндхагена, а Перейра проиграет Анкалаеву
2вчера, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30