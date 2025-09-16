0

Энтони Эрнандес: «Хочу извиниться перед UFC, де Риддером и всеми, кто ждал поединка»

Энтони Эрнандес прокомментировал отказ от поединка с Ренье де Риддером.

«К сожалению, был вынужден отказаться от боя из-за травмы. Хочу извиниться перед UFC, де Риддером и всеми, кто ждал поединка. Сосредоточен на выздоровлении, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо», – написал боец UFC Энтони Эрнандес.

Вместо Эрнандеса с Ренье де Риддером подерется 29-летний Брендан Аллен.

Энтони Эрнандес снялся с боя против Ренье де Риддера. Его заменит Брендан Аллен

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Энтони Эрнандес
