Энтони Эрнандес: «Хочу извиниться перед UFC, де Риддером и всеми, кто ждал поединка»
Энтони Эрнандес прокомментировал отказ от поединка с Ренье де Риддером.
«К сожалению, был вынужден отказаться от боя из-за травмы. Хочу извиниться перед UFC, де Риддером и всеми, кто ждал поединка. Сосредоточен на выздоровлении, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо», – написал боец UFC Энтони Эрнандес.
Вместо Эрнандеса с Ренье де Риддером подерется 29-летний Брендан Аллен.
Энтони Эрнандес снялся с боя против Ренье де Риддера. Его заменит Брендан Аллен
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Энтони Эрнандес
