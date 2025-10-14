Ислам Махачев встретился с 241-сантиметровым баскетболистом Абиодуном Абегоке

Ислам Махачев встретился с одним из самых высоких людей в мире.

Махачев познакомился с нигерийским баскетболистом Абиодуном Абегоке. Его рост – 241 см.

Абегоке – седьмой среди самых высоких ныне живущих людей.

В 2021-м Абегоке попал на драфт НБА, но не нашел команду. Сейчас он выступает в ОАЭ.

Хабиб сфотографировался с Махачевым в зале: «Скоро пойдем за историческим вторым поясом, а пока работа продолжается»

Ислам Махачев: «Усман – тот парень, который должен прийти и стать чемпионом UFC»