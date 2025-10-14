Веттори – о выступлении дю Плесси в бою с Чимаевым: «Его просто отвозили. У дю Плесси не было навыков, чтобы подняться»

Марвин Веттори считает, что Дрикус дю Плесси слаб в борьбе.

«Хамзат показал, что Дрикус не может подняться. Его просто отвозили. Хорошее выступление Хамзата.

Безусловно, Чимаев – отличный борец, но в дивизионе есть много грэпплеров, которые доставят ему проблемы. У дю Плесси не было навыков, чтобы подняться. Даже кто-то вроде Стрикленда доставил бы Хамзату проблемы», – сказал боец UFC Марвин Веттори .

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси судейским решением на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

