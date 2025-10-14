  • Спортс
Никита Цзю попал в автомобильную аварию. Он получил незначительные травмы и восстанавливается дома

«Никита Цзю попал в аварию на выходных. В его автомобиль врезались на перекрестке. Он получил незначительные травмы и сейчас восстанавливается дома вместе с семьей», – ссылается ABC News на слова промоутера австралийского боксера.

Напомним, в августе Цзю победил Лулзиму Исмаили.

Зачем боксеры рубят дрова?

«Обсудили развитие спорта в России и мире». Константин Цзю встретился со Стивеном Сигалом

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ABC News
logoНикита Цзю
logoбокс
