Никита Цзю попал в автомобильную аварию. Он получил незначительные травмы и восстанавливается дома

Никита Цзю попал в автомобильную аварию.

«Никита Цзю попал в аварию на выходных. В его автомобиль врезались на перекрестке. Он получил незначительные травмы и сейчас восстанавливается дома вместе с семьей», – ссылается ABC News на слова промоутера австралийского боксера.

Напомним, в августе Цзю победил Лулзиму Исмаили.

