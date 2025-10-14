  • Спортс
  • Аспиналл – о потенциально самом сложном сопернике: «Пиковый Кормье – худший вариант для меня. В лучшей форме он был нереальным. Зверь»
Аспиналл – о потенциально самом сложном сопернике: «Пиковый Кормье – худший вариант для меня. В лучшей форме он был нереальным. Зверь»

Аспиналл считает, что Даниэль Кормье мог бы стать сложнейшим соперником для него.

«Пиковый Кормье – худший вариант для меня. Он невысокий и просто ломится вперед, меняя уровни ударов. Он способен нокаутировать, может перевести. Его кардио хватит на несколько дней. Для меня это кошмарный вариант. Это зверь. В лучшей форме он был нереальным», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл.

Напомним, экс-чемпион UFC Даниэль Кормье завершил карьеру в августе 2020-го. На его счету 22 победы и три поражения.

Аспиналл исключает бой с Делией: «Еще два-три боя и он подерется за титул. Но я бы не дрался с ним, ведь это мой друг»

Даниэль Кормье: «Если Перейра победит Джонса, то окончательно закрепит за собой статус величайшего бойца»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ShxtsnGigs Podcas
