2

Двалишвили – в соцсетях: «Спасибо Дане и Хантеру. Не могу дождаться UFC 323»

Мераб Двалишвили поблагодарил UFC за бой с Яном в декабре.

«Спасибо Дане [Уайту] и Хантеру [Кэмпбеллу]. Они сделали это. Не могу дождаться UFC 323», – написал в соцсетях чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Минувшей ночью стало известно, что реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323 и пройдет с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе.

Петр Ян снова идет за поясом UFC. Нужно невозможное – остановить Мераба

Двалишвили – о реванше с Яном: «Будет веселый бой, но я быстро с ним разберусь. После декабря хочу подраться в марте»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
