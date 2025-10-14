Двалишвили – в соцсетях: «Спасибо Дане и Хантеру. Не могу дождаться UFC 323»

Мераб Двалишвили поблагодарил UFC за бой с Яном в декабре.

«Спасибо Дане [Уайту ] и Хантеру [Кэмпбеллу]. Они сделали это. Не могу дождаться UFC 323», – написал в соцсетях чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

Минувшей ночью стало известно, что реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323 и пройдет с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе.

