  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Бенеил Дариуш: «Думаю, что у Маддалены отличные шансы побить Махачева. Он больше, быстрее и моложе»
0

Бенеил Дариуш: «Думаю, что у Маддалены отличные шансы побить Махачева. Он больше, быстрее и моложе»

Бенеил Дариуш считает, что Маддалена может победить Махачева.

«Он больше, быстрее и моложе. Джек показал совершенно другую игру. Я видел его бой с Белалом. Думаю, что у него отличные шансы побить Ислама», – сказал боец UFC Бенеил Дариуш.

Напомним, Маддалена победил Белала Мухаммада судейским решением в мае. Поединок с Исламом Махачевым состоится в ночь на 16 ноября в главном событии UFC 322.

Волкановски присоединился к лагерю Маддалены. Джек подерется с Махачевым в ночь на 16 ноября

Опубликован официальный постер UFC 322. Турнир возглавит титульный бой Маддалены и Махачева

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
logoMMA
logoИслам Махачев
logoБенеил Дариуш
logoUFC
logoUFC 322
logoДжек Делла Маддалена
Маддалена - Махачев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Царукян – о бое Маддалены и Махачева: «Люди сильно недооценивают Джека. А он очень серьезный боец»
94 октября, 14:05
Бенуа Сен-Дени подерется с Бенеилом Дариушем на UFC 322 (RMC Sport Combat)
728 сентября, 13:43
Двалишвили – о поединке Махачева и Маддалены: «Джек – отличный боец. Но Ислам хитер. Будет тяжело, но он может победить»
128 сентября, 10:51
Главные новости
Брэди – о поединке с Моралесом: «Как только я с ним разберусь, точно получу титульный шанс. Без вариантов»
27 минут назад
Шон Брэди и Майкл Моралес подерутся на UFC 322 (Марсель Дорфф)
сегодня, 08:25
Хукер – о Царукяне: «Придурок. Он дискредитирует меня как бойца. Избалованный богатый мальчик, деньги не помогут тебе меня победить»
3сегодня, 08:11
Двалишвили – о реванше с Яном: «Будет веселый бой, но я быстро с ним разберусь. После декабря хочу подраться в марте»
9сегодня, 07:04
Пантожа подерется с Ваном в соглавном событии UFC 323. Бой Гуськова и Блаховича пройдет в главном карде
6вчера, 20:55
Титульный бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323
60вчера, 20:40Фото
Жена Топурии – на фоне слухов о расставании с Илией: «Настоящая суперсила матери в том, чтобы построить мир, в котором ее дочь сможет расти смелой, свободной и бесстрашной»
16вчера, 18:00
Емельяненко – о срыве перехода Немкова в UFC: «Нам ответили конкретно: «Понимаем, что Вадим может взять титул, но нам сейчас неинтересен русский чемпион»
44вчера, 16:48
Прохазка – о поединке с Раунтри: «У меня было не слишком много столь динамичных и жестких противников. Нокаут – единственная возможность победить»
4вчера, 14:59
Анатолий Сульянов и Асланбек Бадаев проведут поединок по грэпплингу в феврале 2026-го
3вчера, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30