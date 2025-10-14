Бенеил Дариуш: «Думаю, что у Маддалены отличные шансы побить Махачева. Он больше, быстрее и моложе»
Бенеил Дариуш считает, что Маддалена может победить Махачева.
«Он больше, быстрее и моложе. Джек показал совершенно другую игру. Я видел его бой с Белалом. Думаю, что у него отличные шансы побить Ислама», – сказал боец UFC Бенеил Дариуш.
Напомним, Маддалена победил Белала Мухаммада судейским решением в мае. Поединок с Исламом Махачевым состоится в ночь на 16 ноября в главном событии UFC 322.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
