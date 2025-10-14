Тактаров – о реванше Яна и Двалишвили: «Не думаю, что сильно что-то поменяется в сравнении с их первой встречей. Жду чуда»

Олег Тактаров считает, что реванш Двалишвили и Яна будет похож на первый бой.

«После первого раунда будет понятно, как сложится поединок Двалишвили против Яна. По последним боям видно, что Петр стал более осторожным. Не думаю, что сильно что-то поменяется в сравнении с их первой встречей. На бой нужно наработать четкий план, два-три движения. Но вот произойдет ли это – я сказать не могу. Жду чуда», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров .

Напомним, реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323, который состоится в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе.

Первый поединок между Двалишвили и Яном состоялся в марте 2023 года – тогда Мераб победил единогласным решением судей.

