Тактаров – о реванше Яна и Двалишвили: «Не думаю, что сильно что-то поменяется в сравнении с их первой встречей. Жду чуда»
«После первого раунда будет понятно, как сложится поединок Двалишвили против Яна. По последним боям видно, что Петр стал более осторожным. Не думаю, что сильно что-то поменяется в сравнении с их первой встречей. На бой нужно наработать четкий план, два-три движения. Но вот произойдет ли это – я сказать не могу. Жду чуда», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров.
Напомним, реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323, который состоится в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе.
Первый поединок между Двалишвили и Яном состоялся в марте 2023 года – тогда Мераб победил единогласным решением судей.
