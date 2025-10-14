Брэди – о поединке с Моралесом: «Как только я с ним разберусь, точно получу титульный шанс. Без вариантов»

Шон Брэди считает, что победа над Моралесом гарантирует ему титульный бой.

«Как только я его одолею, точно получу титульный шанс. Без вариантов. UFC плевать на рейтинги. Я выйду и разберусь с Моралесом после победы над Леоном. Они не могут продолжать отказывать мне. Но если это случится, то буду продолжать доказывать, ведь я боец. Мне за это платят», – сказал боец UFC Шон Брэди .

Ранее появилась информация , что Брэди и Майкл Моралес подерутся на UFC 322.

Напомним, в марте Брэди досрочно победил Леона Эдвардса.

