Брэди – о поединке с Моралесом: «Как только я с ним разберусь, точно получу титульный шанс. Без вариантов»
Шон Брэди считает, что победа над Моралесом гарантирует ему титульный бой.
«Как только я его одолею, точно получу титульный шанс. Без вариантов. UFC плевать на рейтинги. Я выйду и разберусь с Моралесом после победы над Леоном. Они не могут продолжать отказывать мне. Но если это случится, то буду продолжать доказывать, ведь я боец. Мне за это платят», – сказал боец UFC Шон Брэди.
Ранее появилась информация, что Брэди и Майкл Моралес подерутся на UFC 322.
Напомним, в марте Брэди досрочно победил Леона Эдвардса.
Шон Брэди: «Приход Махачева развалит весь полусредний дивизион»
Шон Брэди: «Я и Гэрри должны были возглавить турнир в Ванкувере, но он тянул резину»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
