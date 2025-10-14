Генри Сехудо подерется с Пэйтоном Тэлботтом в карде UFC 323

Анонсирован следующий бой экс-чемпиона UFC Генри Сехудо.

7 декабря Сехудо (16-5) подерется с Пэйтоном Тэлботтом (10-1) в кадре UFC 323. Турнир пройдет в Лас-Вегасе.

Сехудо в феврале проиграл Суну Ядуну. Экс-чемпион UFC идет на серии из трех поражений. Всего у него 15 побед и пять проигранных боев.

Тэлботт в июне победил единогласным решением Фелипе Лиму. У него 10 побед и одно поражение.

