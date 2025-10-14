Генри Сехудо подерется с Пэйтоном Тэлботтом в карде UFC 323
Анонсирован следующий бой экс-чемпиона UFC Генри Сехудо.
7 декабря Сехудо (16-5) подерется с Пэйтоном Тэлботтом (10-1) в кадре UFC 323. Турнир пройдет в Лас-Вегасе.
Сехудо в феврале проиграл Суну Ядуну. Экс-чемпион UFC идет на серии из трех поражений. Всего у него 15 побед и пять проигранных боев.
Тэлботт в июне победил единогласным решением Фелипе Лиму. У него 10 побед и одно поражение.
Генри Сехудо: «Победа над Анкалаевым ставит Перейру в топ-5 бойцов UFC всех времен»
Сехудо – о Раузи: «Она верит, что может снова стать чемпионкой UFC. Я бы не стал списывать ее со счетов»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости