Мераб Двалишвили: «После боя с Сэндхагеном, он начал говорить гадости про меня и других бойцов. Он избалован»

Мераб Двалишвили высказался о поведении Умара Нурмагомедова.

«После того как UFC дала ему бой с Сэндхагеном, он начал говорить гадости и проявлять неуважение ко мне и другим бойцам. Он говорил: «Ты – старый, Доминик Круз – старый, Генри Сехудо – старый, я хочу с тобой драться». Я ответил: «Я хочу драться за пояс, а не опускаться с тобой в рейтинге». Он избалован», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.

Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением судей в январе-2025.

