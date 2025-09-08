Генри Сехудо: «Отличная победа Имавова, но титульный бой должен получить де Риддер или Эрнандес»
Генри Сехудо рассказал, кто должен получить титульный шанс в среднем весе.
«Отличная победа Имавова, но мне кажется, что победитель в паре де Риддер – Эрнандес должен следующим получить бой за титул», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Имавов победил Кайо Борральо судейским решением в главном событии UFC Paris. Хамзат Чимаев стал чемпионом среднего веса в августе, победив Дрикуса дю Плесси решением судей.
Ренье де Риддер подерется с Энтони Эрнандесом 18 октября в Ванкувере
Генри Сехудо: «Дрикус показал сердце, но Хамзат сейчас на другом уровне. Он может стать чемпионом на долгие годы»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Генри Сехудо
