  • Генри Сехудо: «Отличная победа Имавова, но титульный бой должен получить де Риддер или Эрнандес»


Генри Сехудо: «Отличная победа Имавова, но титульный бой должен получить де Риддер или Эрнандес»

Генри Сехудо рассказал, кто должен получить титульный шанс в среднем весе.

«Отличная победа Имавова, но мне кажется, что победитель в паре де Риддер – Эрнандес должен следующим получить бой за титул», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

Имавов победил Кайо Борральо судейским решением в главном событии UFC Paris. Хамзат Чимаев стал чемпионом среднего веса в августе, победив Дрикуса дю Плесси решением судей.

Ренье де Риддер подерется с Энтони Эрнандесом 18 октября в Ванкувере

Генри Сехудо: «Дрикус показал сердце, но Хамзат сейчас на другом уровне. Он может стать чемпионом на долгие годы»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Генри Сехудо
