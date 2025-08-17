Генри Сехудо: «Дрикус показал сердце, но Хамзат сейчас на другом уровне. Он может стать чемпионом на долгие годы»
Генри Сехудо считает, что Чимаев может долго удерживать пояс чемпиона UFC .
«Дрикус показал сердце, но Хамзат Чимаев сейчас на другом уровне. Он вполне может стать чемпионом на долгие годы», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
