Генри Сехудо: «Дрикус показал сердце, но Хамзат сейчас на другом уровне. Он может стать чемпионом на долгие годы»

Генри Сехудо считает, что Чимаев может долго удерживать пояс чемпиона UFC .

«Дрикус показал сердце, но Хамзат Чимаев сейчас на другом уровне. Он вполне может стать чемпионом на долгие годы», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо .

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

Чимаев просто сожрал дю Плесси – больше 500 ударов и почти 22 минуты контроля

Чимаев не заметил чемпиона – и теперь с поясом UFC. Так дю Плесси еще не валяли